Múltiples apuñaladas dejan a hombre muerto en Aserrí

Un hombre adulto murió la noche de este miércoles luego de ser herido con un arma blanca en el abdomen, en San Gabriel de Aserrí, San José.

¿Qué informó la Cruz Roja?

La alerta fue recibida a las 11:43 p. m. y al sitio acudió una unidad básica de la Cruz Roja Costarricense. A la llegada de los paramédicos, el hombre se encontraba sin signos vitales.

¿Qué se sabe del caso?

El reporte preliminar señala que la víctima presentaba heridas provocadas por arma blanca. De momento, no han trascendido detalles sobre las circunstancias en que ocurrió la agresión ni sobre la identidad de la persona fallecida.

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Las autoridades deberán determinar qué ocurrió y quién sería responsable del ataque.

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