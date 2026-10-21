Hombre mata a puñaladas a otro para defenderse

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

Un hombre murió apuñalado durante una aparente riña en Santa Cruz de Guanacaste. El sospechoso aseguró que actuó en defensa propia y permanece bajo custodia policial.

¿Qué ocurrió?

El hecho ocurrió en Santa Rosa, en las afueras de un establecimiento comercial tipo bar, donde aparentemente se produjo una discusión que terminó en una agresión con arma blanca.

Según la versión del sospechoso, la víctima intentó atacarlo y él se defendió con un cuchillo, propinándole varias puñaladas que le causaron la muerte. El sospechoso también resultó herido y fue trasladado a un centro médico bajo custodia policial.

Segundo homicidio en Santa Cruz

Este caso se suma al asesinato a balazos de un colombiano, ocurrido horas antes en el sector de 27 de Abril, cuando se encontraba en las afueras de una venta de ceviche.

Con estos hechos, Costa Rica suma al menos 671 homicidios en lo que va del año. San José registra 182 casos, Limón 173 y Guanacaste supera en cinco los reportados en el mismo periodo de 2025.

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