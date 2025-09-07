La Cruz Roja Costarricense reportó la mañana de este domingo un nuevo accidente acuático en playa Pochote, ubicada en Paquera, Puntarenas.

Se trata de un hombre de aproximadamente 32 años que, al momento de la llegada de los socorristas, fue localizado en la playa sin signos vitales.

Pese a la rápida movilización de los recursos de emergencia, ya no había nada que hacer para salvarle la vida.

La escena quedó bajo custodia de las autoridades policiales, quienes serán las encargadas de realizar el levantamiento del cuerpo y continuar con las investigaciones del caso.