Vecino aprovechó que niña era compañera de su hijo para abusarla sexualmente

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

Condenaron a un hombre a 8 años de prisión luego de que la Fiscalía de Santa Cruz demostrara su responsabilidad en un caso de abuso sexual contra una niña.

Hombre se aprovechó de la confianza

Según la investigación, el hombre era vecino de la menor y aprovechó que ella era compañera de su hijo para generar un vínculo de confianza y hacerle creer que era una persona cercana.

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La Fiscalía comprobó que, valiéndose de esa cercanía y de la edad de la niña, realizó tocamientos indebidos en perjuicio de la menor.

Tras el proceso judicial, al hombrelo sentenciaron a ocho años de cárcel.

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