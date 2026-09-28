Vecino aprovechó que niña era compañera de su hijo para abusarla sexualmente

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Condenaron a un hombre a 8 años de prisión luego de que la Fiscalía de Santa Cruz demostrara su responsabilidad en un caso de abuso sexual contra una niña.
Según la investigación, el hombre era vecino de la menor y aprovechó que ella era compañera de su hijo para generar un vínculo de confianza y hacerle creer que era una persona cercana.
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La Fiscalía comprobó que, valiéndose de esa cercanía y de la edad de la niña, realizó tocamientos indebidos en perjuicio de la menor.
Tras el proceso judicial, al hombrelo sentenciaron a ocho años de cárcel.
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