Durante un partido de despedida de figuras emblemáticas de Universidad Católica, el exarquero de la selección chilena Patricio Toledo sufrió un infarto agudo de miocardio apenas once minutos después del inicio del encuentro.

Reanimación inmediata y traslado hospitalario

Tras desplomarse en el campo, fue asistido de inmediato por el personal médico presente en el estadio y reanimado en el lugar. Posteriormente fue trasladado en ambulancia al centro clínico, donde le realizaron una angioplastia coronaria con éxito para liberar la arteria obstruida.

Estado crítico, pero con signos favorables

Según los médicos, Toledo ingresó en “condición crítica” a la unidad de urgencias, pero su pronóstico mejoró gracias a la rapidez del procedimiento. Actualmente se encuentra estable dentro de su gravedad y monitoreado en la Unidad de Cuidados Intensivos. Su familia comunicó que está consciente, compartiendo con sus seres queridos mientras continúa bajo observación.