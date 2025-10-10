La líder opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada este viernes con el Premio Nobel de la Paz 2025, en reconocimiento a su firme compromiso con la defensa de los derechos democráticos en Venezuela.

El Comité Noruego del Nobel destacó su “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia.”

Machado permanece en la clandestinidad desde la controversial reelección de Nicolás Maduro en julio de 2024.

“¡Oh, Dios mío! No tengo palabras” fue la reacción de la dirigente al recibir la noticia del galardón, comunicada por el secretario del Comité Noruego del Nobel, Kristian Berg Harpviken, desde Oslo.

Machado subrayó que el reconocimiento trasciende lo individual y que ese premio pertenece al movimiento, al logro de toda una sociedad.

Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad.



Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el Presidente Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 10, 2025

Trayectoria de María Corina Machado hasta el Nobel

María Corina Machado nació el 7 de octubre de 1967 en Caracas, Venezuela. Se formó en ingeniería y finanzas, y en 1992 fundó la “Fundación Atenea”, una organización dedicada a brindar apoyo integral a niños en situación de calle en la capital venezolana.

Años más tarde, Machado cofundó la organización “Súmate”, dedicada a promover elecciones libres y transparentes, así como a la formación ciudadana y el monitoreo electoral. En 2010, fue elegida diputada a la Asamblea Nacional, obteniendo un respaldo histórico en las urnas. Sin embargo, en 2014, fue expulsada de su cargo por el régimen.

En 2017, contribuyó a la creación de la alianza “Soy Venezuela”, que agrupa a diversas fuerzas pro democracia comprometidas con la restauración de la libertad en el país.

Machado anunció en 2023 su candidatura para las elecciones presidenciales de 2024, con el respaldo de amplios sectores opositores. Sin embargo, su postulación fue inhabilitada por el régimen, lo que la llevó a brindar su apoyo al candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia.

A pesar de que el régimen se adjudicó la victoria y reforzó su control sobre el poder, la ex diputada continúa su incansable lucha por restablecer la democracia en Venezuela.