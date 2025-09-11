El próximo sábado 13 de septiembre de 2025, la Plaza de San Pedro en el Vaticano será escenario de un evento sin precedentes: “Grace for the World”, un concierto gratuito que reunirá a estrellas internacionales como Karol G, Pharrell Williams y Andrea Bocelli.

El espectáculo no solo promete música de alto calibre, sino un mensaje global de fraternidad y paz. La cita forma parte del cierre del Tercer Encuentro Mundial sobre Fraternidad Humana, e involucra artistas de géneros diversos como John Legend, Jennifer Hudson, BamBam, Teddy Swims, Angélique Kidjo, Jelly Roll, el dúo Clipse y el coro gospel Voices of Fire, además de un coro de la Diócesis de Roma.

El concierto “Grace for the World” dará inicio en la Plaza de San Pedro. Para quienes no puedan asistir presencialmente, el evento será transmitido en vivo por Disney+, Hulu y ABC News Live, lo que permitirá que millones de personas alrededor del mundo puedan ser testigos de esta jornada histórica de música y fraternidad.

Karol G hará historia al convertirse en la primera artista latinoamericana en cantar frente al Papa desde la Plaza de San Pedro.

La unión de música, espiritualidad y mensaje de paz lo elevan más allá de un espectáculo artístico, convirtiéndolo en una experiencia simbólica de unión cultural y religiosa.