Escrito por: Eduardo Troconis.

En la conferencia de prensa aluciva a la convocatoria de la selección nacional para disputar los partidos de eliminatorias ante Nicaragua y Haití, Miguel herrera confirmó que un histórico del fútbol mostró interés por un defensor costarricense.

Se trata de Santiago Van der Putten, de apenas 20 años, quién tuvo un ascenso meteórico en el campeonato nacional y ya suma experiencia en la Selección Nacional de Costa Rica, donde fue convocado recientemente por Miguel Herrera para la eliminatoria mundialista. Su solidez defensiva, buen juego aéreo y capacidad de salida con balón lo pusieron en el radar de un histórico equipo europeo.

El tico generó interés del Barça B, filial que ha servido de trampolín para grandes figuras que más adelante brillaron en la élite del fútbol mundial.

“Tiene mucho carácter y mucha presencia. Es un tipo que tiene personalidad. Ojalá se le de, sabemos que es la segunda división de España para el Barcelona (en referencia a que es el Barça B), pero es un pasito para estar en el primer equipo”.

De concretarse, Van der Putten se uniría a la lista de futbolistas ticos que probaron suerte en España, y tendría la oportunidad perfecta para mostrar su calidad en el competitivo fútbol europeo.