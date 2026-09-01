Un histórico club europeo publicó un video de una batalla de “farmear aura” que se desarrolló en las instalaciones de la Universidad de Costa Rica (UCR).

¿Qué club?

Se trata del SSC Napoli, subcampeón de la Serie A.

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¿Por qué compartieron ese video?

Video, que publicaron en la red social Tik Tok, lo utilizaron para avisar a sus aficionados el horario en que se enfrentarían al Como.

Las imágenes muestran cómo se les cambió la cara por el escudo de ambos equipos, junto al horario en la parte de arriba.

Comentarios de costarricenses en la publicación del club europeo

En la publicación no faltó los comentarios de costarricenses, que se dieron cuenta que una de las batallas de “farmear aura” llegó hasta uno de los más grandes de Italia.

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