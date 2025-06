Escrito por: Jade Venegas

La famosa banda de rock estadounidense, Guns N´ Roses, hará vibrar Costa Rica en un gran concierto el próximo 1 de octubre en su gira Latin America Tour 2025.

El concierto se llevará a cabo en el Estadio Nacional, lugar que dará a inicio su gira por todo Latinoamérica. Su show se confirmó por medio de un posteo en sus redes sociales donde anuncian la lista de países que visitará en su nueva gira.

Los ticos podrán disfrutar de éxitos como Sweet Child O’ Mine, Knockin’ on heaven’s door, Welcome to the city y más de sus grandes éxitos musicales.

Por ahora no se ha brindado información de las fechas para comprar las entradas y sus precios.