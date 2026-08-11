La principal hipótesis que manejan las autoridades tras encontrar a mujer muerta dentro de carro

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene abierta una investigación para esclarecer el homicidio de Diana Michelle Muñoz Briceño, de 31 años, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de un vehículo que circulaba por el sector de La Roxana de Guápiles, en Pococí.

Como parte de las primeras diligencias, las autoridades manejan la hipótesis de que una discusión relacionada aparentemente con celos pudo desencadenar el crimen.

La investigación señala preliminarmente que Muñoz y un hombre de apellido Herrera Zúñiga, de 45 años, se habrían encontrado durante el fin de semana y posteriormente se trasladaron hasta un hotel en el Valle Central.

Según la línea de investigación que sigue el OIJ, en ese lugar habría ocurrido el homicidio.

OIJ investiga una posible discusión por celos

La principal hipótesis que manejan las autoridades apunta a que Diana Michelle y Herrera Zúñiga tuvieron una diferencia antes de trasladarse al hotel.

Los investigadores analizan si esa discusión estuvo relacionada con celos y si posteriormente el enfrentamiento terminó en una agresión contra la mujer.

Golpes fuertes en su cuerpo

De acuerdo con los datos preliminares de la investigación, Diana Michelle habría sufrido golpes contusos en la cabeza y signos de asfixia.

Las autoridades todavía trabajan para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y cuál fue la secuencia que terminó con la muerte de la mujer.

Sospechoso habría trasladado el cuerpo hasta Pococí

Después del homicidio, la principal hipótesis de las autoridades señala que el sospechoso habría sacado el cuerpo de Diana Michelle del hotel y lo habría colocado dentro de su vehículo.

Posteriormente, habría conducido hacia la zona de Pococí con el cuerpo en la parte trasera del automóvil.

La investigación establece que el vehículo pasó por el peaje y atravesó el Zurquí, por la ruta 32, hasta llegar al Caribe.

Los investigadores sospechan que el hombre pretendía trasladar el cuerpo hasta un terreno que tendría en el sector de La Roxana, donde aparentemente planeaba sepultarlo.

Dentro del vehículo, las autoridades encontraron también una pala, elemento que forma parte de las diligencias que buscan determinar qué pretendía hacer el sospechoso con el cuerpo.

Policía encontró el cuerpo durante una revisión

El caso salió a la luz cuando oficiales de la Fuerza Pública realizaban labores de patrullaje y observaron un vehículo estacionado a la orilla de la vía.

El automóvil tenía el motor encendido, pero permanecía con las luces apagadas.

Además, los oficiales percibieron un fuerte olor a licor procedente del conductor, por lo que le solicitaron sus documentos.

Durante la interacción, los policías observaron una cobija en la parte trasera del vehículo y también una pala.

Al preguntarle al conductor qué transportaba, el hombre habría respondido que llevaba sábanas.

Sin embargo, cuando los oficiales intentaron revisar el automóvil, el conductor aceleró y huyó del lugar.

Persecución terminó con la detención del sospechoso

La Fuerza Pública inició una persecución que se extendió durante aproximadamente 30 kilómetros. Durante la huida, el vehículo colisionó contra una patrulla policial.

Los oficiales consiguieron detener al conductor, de apellido Herrera, y posteriormente revisaron el automóvil. Fue entonces cuando encontraron el cuerpo de una mujer cubierto con sábanas y con una bolsa en la cabeza.

El hallazgo permitió iniciar la investigación que posteriormente llevó a identificar a la víctima como Diana Michelle Muñoz Briceño.

Familia confirmó identidad de Diana Michelle Muñoz

Diana Michelle tenía 31 años, era madre de una niña de 7 años y residía en el sector de La Trinidad de Moravia.

La identidad de la víctima fue corroborada por sus familiares y allegados, quienes posteriormente se reunieron con los agentes judiciales encargados del caso.

Según información difundida por Noticias Repretel, la familia también aportó información sobre la relación que Diana Michelle habría mantenido con el principal sospechoso.

Familiares describieron una relación marcada por violencia

Parte de la investigación también busca determinar el contexto de la relación entre Diana Michelle y Herrera Zúñiga.

De acuerdo con testimonios recogidos por Noticias Repretel, ambos habrían mantenido una relación durante aproximadamente tres años.

Personas cercanas a la víctima describieron la relación como tormentosa y marcada por episodios de posesividad y violencia.

OIJ allanó vivienda y hotel

Como parte de las diligencias posteriores al hallazgo, agentes judiciales realizaron allanamientos tanto en una vivienda vinculada al sospechoso en Moravia como en el hotel donde, según la hipótesis de los investigadores, habría ocurrido el homicidio.

Las diligencias buscan recolectar evidencia que permita reconstruir lo ocurrido y determinar las circunstancias exactas de la muerte de Diana Michelle.

El OIJ mantiene al hombre detenido mientras avanza la investigación y se define su situación jurídica.

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