Colombia es el único país fuera de África donde se puede encontra una población de hipopótamos que supera los 100 ejemplares en estado silvestre. El conocido narcotraficante Pablo Escobar decidió, en los años 80, llevar al país cafetero a dos hipopótamos, hembra y macho. Cuarenta años después, la herencia del narco no solo ha sido criminal, sino que se ha convertido en un problema social y ecológico.

Los llamados hipopótamos de Escobar llegaron a Colombia en avión hasta el aeropuerto privado Rionegro y fueron trasladados a la mega conocida Hacienda Nápoles, donde se han convertido en una especie invasora y peligrosa y han llegado a la insólita suma de 160.

Hay un agudo debate en Colombia respecto al destino de los animales, mientras se preguntan si estirilizarlos o matarlos, los animales siguen reproduciéndose. Pero ahora han planteado una solución que podría parecer irreal o una solución casi milagrosa.

El zoológico de Pablo Escobar

El jefe del Cartel de Medellín estaba obsesionado con los animales exóticos y en la Hacienda Nápoles —de una extensión de más de 3.000 hectáreas con 27 lagos, 3 zoológicos, réplicas de dinosaurios, la pista de motos más grande de Colombia, pista de aterrizaje, helipuertos y demás— logró tener 200 especies, entre las que resaltaban rinocerontes, elefantes, jirafas, cebras e hipopótamos. Estos últimos se han vuelto un problema en la fauna local.

Incluso hay una leyenda de un unicornio. Según contó John Jairo Velásquez Vásquez, alias “Popeye”, el narcotraficante complacía a su hija en todo lo que le pedía. “Cuando Manuela (hija de Escobar) dijo que quería un unicornio, Pablo Escobar no vaciló: compró un caballo blanco, y dio la orden para que le incrustaran un cuerno de toro en su cabeza y le pegaran, en ambos lados, unas gigantes alas de papel”.

Cuando Escobar se entregó a las autoridades en 1991, el Gobierno tomó la hacienda y permitió que los animales anduvieran libremente a su antojo. Los hipopótamos, sin depredadores naturales, se han asentado en el rio Magdalena y desplazan a animales nativos, devorando la vida vegetal, contaminando el agua y poniendo en riesgo la vida de las personas (son responsables de 500 muertes cada año).

El increíble plan para llevar a los hipopótamos a México e India

Recientemente, las autoridades de Antioquia han anunciado que trasladarán a 70 hipopótamos hacia India y México, y esperaban llegar a acuerdos con Ecuador, Filipinas y Botswana.

Ecuador rápidamente se apuró en rechazar la iniciativa. “Un rotundo no, porque es prohibido por ley el ingreso de especies exóticas, a menos que la autoridad ambiental tenga una condición sine qua non espectacular, de investigación, ciencia, extracción de un material genético para la cura de algo, (y) ese no es el caso”, dijo a EFE el ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador, Gustavo Manrique.

Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (Azcarm), será el financista de esta operación, según afirmó el gobernador de Antioquia, Anibal Gaviria, a la agencia AFP.

El empresario está gestionando el traslado de 10 hipopótamos al santuario de Ostok, al norte de México y de otros 60 a la india en aviones de carga de la compañía bielorrusa Radar Airlines, capaces de trasportar entre 20 y 30 de los animales. Los viajes podrían costar entre 400.000 dólares al país norteamericano y 900.000 a la India.