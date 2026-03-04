Hinchazón y dolor abdominal: señales de alerta por bacterias en el intestino delgado

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

La doctora Karen Wedel explicó que síntomas como hinchazón abdominal, náuseas, dolor después de comer y alteraciones entre diarrea y estreñimiento pueden deberse a SIBO, un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado.

“Todo se debe a un desequilibrio en la microbiota intestinal que genera inflamación”, señaló. Entre las causas mencionó el uso prolongado de antibióticos sin probióticos, dietas inflamatorias y vida sedentaria.

La especialista enfatizó que cuando predominan bacterias fermentadoras, se producen más gases y distensión. “Lo que queremos alcanzar es ese equilibrio donde aumente la barrera de protección”, afirmó, recomendando consultar ante síntomas persistentes.