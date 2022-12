Victorio se iba a casar el próximo 18 de diciembre, pero le hicieron una irresistible propuesta que no pudo rechazar. Él relató cómo fue la reacción de su novia y la jugosa oferta que le ofreció un jeque en Qatar.

Victorio Stok Berraondo es un hincha argentino que decidió cancelar su boda para viajar al Mundial de Qatar y acompañar a su selección hasta el final del campeonato. El médico, especializado en otorrinolaringología, contó cómo fue la reacción de su novia ante semejante propuesta.

“Tuve una entrevista con una empresa que brinda asistencia al viajero y me propusieron venir a Qatar para los argentinos. Después, recibí otra llamada con la confirmación. Llegamos acá el 18 de noviembre y nos quedaremos hasta que la selección quiera, ojalá hasta el 19 de diciembre”, sostuvo a TN.

Antes de aceptar el ofrecimiento, Victorio tuvo que conversar con Candelaria, su novia desde hace 2 años, con quien tenía que casarse el domingo 18 de diciembre, día en el que se disputará la final de la Copa del Mundo.