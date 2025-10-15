En horas de la tarde, el OIJ confirmó el hallazgo del cuerpo de Ligia Faerron, en una finca en San Carlos, tras varias semanas de búsqueda.

Ante la dolorosa situación, sus hijas publicaron en las redes sociales un emotivo comunicado al respecto.

¿Qué dice el comunicado?

“Con profundo dolor en el corazón, queremos compartir que el cuerpo de nuestra amada madre, Ligia Faerron Jiménez, ha sido encontrado”.

“Aunque nos embarga una tristeza inmensa, damos gracias a Dios porque, gracias a la fe y a la perseverancia, finalmente pudimos dar con ella”.

Los familiares también mostraron agradecimiento a las personas que acompañaron la búsqueda, y también con oraciones y mensajes el proceso que vivieron.

Además, la familia pidió comprensión y respeto a su espacio y silencio, mientras tratan de asimilar la situación.