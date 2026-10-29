Hijo despide a su madre fallecida por accidente de bus con doloroso mensaje

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

El hijo de una de las mujeres fallecidas por accidente de autobús en el sector de Sarapiquí, publicó una doloroso mensaje de despedida tras la partida de su madre.

Accidente deja hasta el momento cuatro femeninas sin vida.

“Hoy es uno de los días más tristes de mi vida”

Alexander Padilla dedicó un mensaje a su madre Anita García Abarca, tras darse a conocer por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que murió en el Hospital Calderón Guardia.

“Despedir a una madre significa sentir que una parte de nuestra alma se marcha con ella. Su amor, sus consejos, sus abrazos y cada recuerdo vivido permanecerán para siempre en mi corazón. Aunque hoy mis ojos lloren su ausencia, su amor seguirá acompañándome cada día de mi existencia”, dijo Padilla.

En medio del mensaje, expresó su más sincero pésame a su familia y a todas las familias que sufren la pérdida de un ser querido en el trágico accidente de este 28 de octubre.

Sentidas palabras del hijo de la madre fallecida por accidente

“No existen palabras suficientes para aliviar una tragedia de esta magnitud. Detrás de cada vida perdida hay una historia, una familia, sueños, abrazos pendientes y personas que hoy tendrán que aprender a vivir con una ausencia irreparable”, añadió Padilla.

Finalizó su mensaje con la esperanza de que algún día puedan reecontrarse “en la presencia de Dios”.

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