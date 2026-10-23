Hijo del alcalde de Santa Cruz adquirió bienes por $600 mil en menos de dos años

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

El hijo del alcalde de Santa Cruz, de apellidos Alfaro Molina, habría adquirido cuatro vehículos de alta gama y un restaurante valorados en 600 mil dólares en menos de dos años.

Un crecimiento patrimonial que, según la investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se registró a partir del años 2022, tan solo dos años después de que su padre, Jorge Arturo Alfaro, fue electo como alcalde.

El expediente judicial detalla que en menos de dos años compró cuatro vehículos de alta gama valorados en 181 millones de colones e invirtió 80 millones de colones en un restaurante de la zona.

Los investigadores relacionan ese crecimiento con una sociedad vinculada al caso y con el aumento de negocios entre empresarios investigados y funcionarios municipales.

El OIJ también registró más de 2.700 comunicaciones entre el alcalde de Santa Cruz y su hijo, así como cientos de contactos con funcionarios municipales relacionados con trámites de construcción y concesiones en playas populares de Guanacaste.

La investigación también abarca 141 permisos de construcción que habría favorecido el alcalde a una empresa.

La Fiscalía sospecha que funcionarios municipales y empresarios habrían usado sociedades privadas para obtener concesiones en zonas turísticas del cantón y luego comercializarlas mediante la venta de acciones o la cesión de derechos.