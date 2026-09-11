Hijo de Pecho de Rata se entregó a las autoridades

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

Uno de los hijos de Edwin López Vega, Pecho de Rata, un joven de 29 años de apellidos Bell Rabb, vecino de Cahuita, se entregó ante las autoridades judiciales de Limón.

El joven era requerido por el caso conocido como Riverside, en el que investigan a supuestos colaboradores y familiares del extraditado por narcotráfico.

Él era uno de los sospechosos que faltaba de capturar en una causa contra más de 50 sospechosos del operativo más grande de la historia policial del país.