Hijo de “Pecho de Rata” se entregó a las autoridades

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Uno de los hijos de Edwin López Vega, conocido como Pecho de Rata, se entregó ante las autoridades judiciales de Limón, donde era requerido por el caso judicial conocido como Riverside por presunto narcotráfico.

El hombre era uno de los sospechosos que faltaba de capturar en una causa contra más de 50 sospechosos del operativo más grande de la historia policial del país, según confirmaron las autoridades judiciales.

Con esta entrega, las autoridades avanzan en la investigación del caso Riverside, que involucra a una amplia red de personas vinculadas al narcotráfico en la provincia de Limón.