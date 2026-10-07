Hijo de Don Stockwell lanza mensaje tras detención de su padre

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

El hijo de Don Stockwell, Michael Stockwell, publicó un mensaje tras la detención de su padre en allanamientos por supuesto lavado de dinero.

Joven subió una historia a su cuenta personal de Instagram.

¿Quién es Michael Stockwell?

Según la descripción de su perfil, es consultor principal de expansión internacional de Stockwell Latam, empresa encargada de producir el concierto de Snoop Dog.

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¿Qué dijo el hijo de Don Stockwell?

Compartió una imagen en sus historias con el texto:

“La madurez consiste en comprender que no es necesario estar siempre limpiando tu nombre; deja que crean las mentiras que dicen sobre ti. Al final, el tiempo lo dirá”, dijo.

De momento Stockwell Latam no ha emitido un criterio oficial sobre la detención del conocido productor de conciertos.