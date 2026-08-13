Hija de Michael Jackson revela inéditos detalles de su infancia junto a su padre

Paris Jackson, hija del fallecido cantante Michael Jackson, reveló detalles poco conocidos de su infancia y adolescencia durante una entrevista en el pódcast Call Her Daddy.

La cantante contó que durante sus primeros años no sabía quién era su madre, Debbie Rowe. Según relató, comenzó a preguntar por ella cuando tenía alrededor de 10 u 11 años y finalmente logró conocerla personalmente a los 15. Desde entonces, ambas han mantenido una relación cercana.

¿Qué reglas le imponía Michael Jackson?

Paris también recordó que su padre era muy estricto con sus estudios y responsabilidades. Antes de divertirse, ella y sus hermanos debían cumplir con las tareas escolares y domésticas.

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La artista explicó que incluso tenían limitaciones para ver televisión y películas, mientras que sus jornadas comenzaban con actividades académicas antes de acudir posteriormente a la escuela presencial.

¿Podía jugar en Neverland?

Aunque creció en la famosa propiedad de Michael Jackson, Paris aseguró que ella y sus hermanos tenían prohibido utilizar las atracciones de Neverland.

Según explicó, su padre les dejaba claro que el parque no les pertenecía y que había sido creado principalmente para niños desfavorecidos y menores con enfermedades terminales, quienes no podían visitar lugares como Disneyland.