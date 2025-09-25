El hígado graso se diagnostica cuando la grasa supera el 5% al 10% del peso del órgano, una condición que puede revertirse con intervenciones oportunas en el estilo de vida y apoyo de la medicina natural.

La doctora Kristinne Bellorin, menciona que plantas como la ortiga y el diente de león tienen propiedades que contribuyen a mejorar la función hepática y reducir la inflamación asociada a este padecimiento.

Además, enfatiza la importancia de combinar estos tratamientos herbales con una alimentación saludable y actividad física regular para lograr una recuperación efectiva y sostenible a largo plazo.