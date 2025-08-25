Escrito por: Eduardo Troconis

Hernán Medford no se guardó nada después del empate 2-2 de Herediano frente a San Carlos en Ciudad Quesada. El estratega florense fue tajante al señalar que el verdadero problema de su equipo no pasa por sistemas ni estrategias, sino por la falta de actitud y entrega dentro de la cancha.

“Solo con la calidad no se puede. Luego viene un equipo y te gana. Eso nos pasó en Panamá: por la actitud nos pasaron por encima. El jugador debe ser consciente de que hay que cambiar eso, porque calidad tenemos, pero con calidad no alcanza”.

El técnico señaló que la diferencia en el rendimiento de su equipo quedó en evidencia entre el primer y el segundo tiempo del partido:

“Tengo que hablar de actitudes, nosotros no podemos tener esa actitud en el primer tiempo, porque entonces cómo es que en el segundo tiempo tuvimos otra actitud y el equipo se vio totalmente diferente”.

Más allá del plano local, Medford advirtió que esta situación podría tener repercusiones directas en el rendimiento de la Selección Nacional de Costa Rica en la próxima etapa de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

“A nivel de selecciones, ese tipo de cosas nos puede perjudicar, porque afuera se juega a otro ritmo. Van a ver cómo vamos a sufrir en las eliminatorias. No porque no tengamos condiciones, sino porque el rival, con solo ver el escudo de Costa Rica, quiere ganarnos, como pasa con el Herediano, que es el actual bicampeón”.

Con sus palabras, Medford dejó claro que Herediano deberá ajustar no solo en lo futbolístico, sino en lo anímico, si pretende mantenerse en la pelea por el tricampeonato y aportar a un proceso de Selección que se acerca a un momento crucial.