Con objetivos claros, con tranquilidad y satisfecho por la plantilla, así se mostró Hernán Medford en su primera conferencia de prensa con el Herediano, la mañana de este jueves.

Medford atendió a los medios previo al duelo del sábado ante Pérez Zeledón, y se propone un reto histórico para la institución: buscar el tricampeonato.

“El reto es sumamente interesante, buscar algo histórico para el club que es un tricampeonato, yo creo que eso es el objetivo, pero vamos paso a paso”, manifestó.

Otro de los aspectos que le consultaron fue sobre si le preocupa que los entrenadores en Herediano duren poco, o bien, si lo contempló en su contrato.

Esta fue su respuesta:

“Un contrato normal, téngalo por seguro que es un contrato normal, algo que arreglamos rápido, ya son muchos años en esto. Imagínese, yo estoy muy tranquilo, tengo la tranquilidad total, eso no es ningún problema”.

El entrenador brindó detalles sobre la plantilla, dijo sentirse satisfecho con los jugadores que están, y confirmó que cuentan con 5 o 6 bajas por lesión de cara al juego ante Pérez Zeledón.

Por último, se mostró agradecido con la institución por traerlo de vuelta al país.