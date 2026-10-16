Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Hernán Medford cuestionó a quienes critican al Saprissa, en un momento en que los morados buscarán ampliar su liderato a 6 puntos en la tabla de posiciones del campeonato.

Medford añade que “nadie habla mal del Real Madrid, nadie habla mal del Barcelona y que a veces tienen partido malos”.

El técnico del equipo morado respondió a las críticas que ha recibido el club, mientras el Saprissa se prepara para su próximo compromiso con la mira puesta en aumentar su ventaja.

Las declaraciones de Medford surgen en medio de la expectativa por el rendimiento del equipo en las próximas jornadas.