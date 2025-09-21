Por medio de una historia en Instagram, Hernán Medford anunció la decisión que tomó Herediano con su puesto como director técnico.

Historia

Según “El Pelícano”, no seguirá más a cargo del banquillo florense.

"Quiero agradecer a la junta directiva, jugadores y aficionados del club Sport Herediano por la oportunidad brindada, pero se tomó la decisión de no seguir más en la institución".

Decisión

Decisión es tomada tras la derrota del equipo rojiamarillo ante Puntarenas. Actualmente el equipo de la provincia de las flores ocupa la posición 7° del campeonato.