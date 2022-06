Sin profundidad y reconociendo al rival, así salió Hernán Medford a la conferencia de prensa luego de la eliminación.

“Cuando pasan estas cosas es muy poco lo que tengo que hablar, el resumen es que Cartago con todos los méritos pasó. Cada quién puede analizar el partido”.

Para Medford el trabajo en los errores queda pendiente después de la semifinal contra el Cartaginés.

“No tengo nada que profundizar, Cartago nos ganó bien la serie y está en la final, tuvimos errores y tenemos que trabajar en esos errores, no hay que buscar excusas, en el fútbol es así”.

La inclusión de Wright no fue tan analizada por el técnico florense sin embargo destacó que a los grandes técnicos lo acompañan grandes asistentes.

“Cuando me gusta hablar de fútbol hablamos de equipo, es algo general, yo también veo a Cartago igual, es un equipo y la ayuda de todos es importante, al entrenador bueno lo hacen grandes los buenos asistentes”.

A pesar de su calma, Medford aseguró que este resultado le duele y que lo canaliza de esa forma.

“Si duele, uno está aquí tranquilo pero por dentro está que se lo lleva el carajo, pero así es el fútbol, hoy ganas mañana pierdes, pero si duele”.

El presidente del Saprissa reclamó por no poder usar su estadio y señaló perder ventaja deportiva, le consultaron sobre esto a Medford y si a ellos también les afecto a lo que respondió.

“Uno se vería mal si reclama eso, si perdiéramos acá o en Guadalupe igual Cartago ganó, si pongo eso sería una excusa y eso se vería mal, cometimos errores y eso fue lo que nos dejó mal, no la afición, no la cancha, no el estadio y eso es como quitarle merito al rival y responsabilidad de lo que hicimos mal”.