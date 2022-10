Hernán Medford habló con la prensa luego del empate a cero contra el Puntarenas.

Medford salió tranquilo y contento luego del primer juego de la semifinal.

“Heredia vuelve a rectificar lo que ha hecho en todo el torneo, un resultado en una cancha tan difícil, claro que voy a salir satisfecho”.

También el técnico analizó el estado de la cancha del equipo puntarenense.

“No es lo que nos gusta que es jugar, son cosas que uno tiene que contemplar, la cancha, el clima, pero contento con los muchachos”.

“Todos los partidos son diferentes, todo el mundo lo ve, está cancha estaba bien, una cancha que no había visto así en mucho tiempo, pero con la lluvia ya no estaba ni para nosotros, ni para ellos, quizás ellos estaban más acostumbrados”.

Medford aseguró que trabajó a su equipo desde lo emocional para afrontar este juego.

“Montamos una estrategia, no solo futbolística, sino que emocional, aquí es un ambiente pesado, así que hay que preparar a este equipo en la parte emocional para este tipo de partidos”.

Ante la consulta si a Herediano le faltó el gol, ya que el gol de visita cuenta, así respondió Hernán.

“A Heredia no le faltó nada, de lo que hubo no lo veo como un tema, el gol de visita pues uno siempre plantea el partido para ganar, por lo que nosotros hemos tenido en las ultimas dos semifinales es un buen marcador, tuvimos dos semifinales que no nos fue tan bien y hoy nos fuimos sin gol en contra entonces hemos aprendido de las experiencias pasadas”.

“Cuando se llega a las semifinales es porque llegaron los mejores cuatro equipos, son las semifinales que esperaba, cerradas, y no hay ventaja para nadie”.