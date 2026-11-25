Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

Los hermanos de Santa Ana crecieron entre animales y mantienen viva una tradición familiar de cinco generaciones, pues juntos comparten su amor por los animales en este rancho donde son parte de la familia.

Además, Valentina Corrales canta rancheras desde los cuatro años y celebró sus 15 años entre caballos, vaqueros y rancheras.

Por ello, ambos hermanos comparten la pasión por la música ranchera en Rancho Los Corrales, ubicado en las montañas de Santa Ana.