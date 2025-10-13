Dos hermanos de 10 y 12 años, identificados con los apellidos Reyes Pineda, murieron ahogados la noche de este domingo tras ser hallados en una piscina en Tacacorí de Alajuela.

La tragedia ocurrió cerca de las seis de la tarde, cuando los menores fueron encontrados sin vida en el fondo de la piscina.

Aunque las víctimas fueron rescatadas aún con signos vitales, al momento de ser abordadas por personal de la Cruz Roja ya se encontraban en paro cardíaco, por lo que, pese a los esfuerzos de reanimación, no fue posible salvarles la vida.