La hipótesis que se maneja detrás del asesinato de dos hermanos en Nosara

El doble homicidio ocurrido la madrugada de este martes en Nosara podría estar relacionado con una disputa entre grupos criminales por el control de territorios para la venta de drogas, una de las principales líneas que analizan las autoridades.

Atacaron dos hermanos a balazos

Las víctimas se identificaron como Oldemar Obando, de 46 años, y Carlos Obando, de 33, quienes se encontraban junto a otros dos hombres en las afueras de un centro comercial en Nosara.

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Según la información expuesta en la cobertura del caso, dos sujetos que viajaban en motocicleta se acercaron al lugar, descendieron y comenzaron a disparar contra el grupo.

Los dos hermanos murieron en el sitio, mientras que otros dos hombres, de apellidos López, de 20 años, y García, de 40, resultaron heridos y los trasladaron a centros médicos.

¿Una guerra por el control de la zona?

Expertos consultados señalan que una de las posibilidades que se analiza es que el ataque esté relacionado con disputas territoriales entre organizaciones dedicadas al narcotráfico, especialmente tras la captura o salida de escena de líderes que anteriormente mantenían control sobre determinados sectores.

Nosara es precisamente una de las zonas donde las autoridades han identificado movimientos de grupos vinculados con la venta de drogas.

Sin embargo, el OIJ todavía debe determinar si los hermanos eran el objetivo directo del ataque o si las otras personas que se encontraban con ellos también formaban parte del objetivo criminal.

Temen nuevos enfrentamientos

El ataque también generó preocupación por la posibilidad de nuevos hechos violentos en la zona. Las autoridades mantienen presencia policial y analizan si el doble homicidio podría estar relacionado con otros asesinatos registrados recientemente en Nosara.