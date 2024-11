Ya han pasado cuatro días desde que se dio el accidente de avioneta en Cerro Pico Blanco. Paola Amador, única sobreviviente en el incidente, está recibiendo atención médica desde el martes en horas de la tarde, en primera instancia en el Hospital San Juan de Dios y luego en Hospital del Trauma.

En medio de las noticias sobre esta situación, de la cual hasta medios internacionales se han hecho eco, surge un nuevo dato, que relaciona a Amador con su hermano. Se dio a conocer que su pariente fue parte de la operación de rescate.

El hermano de Paola cuando se dio cuenta de la situación, aprovechó que él es del sector de Tarbaca, Aserrí (lugar cercano al hecho), y con guía de los baqueanos de la zona, tomó una ruta de tres horas hasta llegar al lugar del accidente. Salieron a eso de la 1:00 am y llegaron a las 4:00 am. A pesar de haber llegado ya cuando su hermana fue trasladada, colaboró con las autoridades.

“Me motivó que en los canales dijeran que ella estaba con vida, me motivó mucho para ir a buscarla. Nosotros salimos a la 1:00 am, llegamos al hogar a la 1:30 pm y dejamos el carro, de ahí duramos tres horas caminando y llegamos a la avioneta“, comentó su hermano.

Pariente confirma haber visto imágenes “muy fuertes” en el lugar y que la aeronave quedó completamente destrozada.