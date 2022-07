Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel, dio una entrevista después del furor que causó la serie sobre el famoso cantante. Basteri, aprovechó para despejar las dudas sobre la identidad de su madre. En los últimos meses, una mujer en situación de calle cobró popularidad luego de que las cámaras del programa Infama la encontraran en San Telmo. Por sus rasgos parecidos comenzó a especularse que podría ser la madre de Luis Miguel. Incluso, se llegó a decir que él viajó especialmente a verla y sacarse la duda.

Pese a que un examen de ADN negó que fuera Marcela Basteri, el mito se instaló con tanta fuerza que aún quedan sospechas. Ante esto, Alejandro fue contundente. En el mismo reportaje, aseguró que ella no puede ser su mamá porque Marcela no pronunciaba bien el idioma español. “La gente no puede opinar de lo que no sabe”, respondió con seriedad en “Despierta América”.

Además, Bastieri contó que lanzó una marca en honor a su progenitora y se emocionó al recordarla.“Cuando empezamos con esta gran idea, que fue formada por recuerdos importantes, quise dar homenaje a una gran persona; la que me dio la vida y la que nos enseñó a vestir. Ella confeccionaba ropa, le encantaba, y qué mejor homenaje que ese”, declaró.

¿Qué pasó con Marcela Miranda?



Lucía Miranda era una modelo de alta costura que brillaba en las pasarelas más importantes y acompañaba a los más renombrados diseñadores. En el Mundial de Fútbol de 1986 viajó a México por trabajo y conoció a su gran amor, Hugo López, el mánager de Luis Miguel. Mientras estuvo en pareja con él -el productor murió en noviembre de 1993- conoció de cerca el éxito del cantante y también sus momentos más oscuros. En diálogo con TN Show, explicó que cuando el artista tenía 18 años su mamá había desaparecido hacía un año se había peleado con su papá al descubrir que lo había estafado.

Luis Miguel junto a su madre, Marcela Abasteri. (Foto: Archivo).

Fue en ese entonces cuando Hugo se convirtió en mucho más que su representante y fue parte fundamental de la búsqueda de Marcela Basteri. Lucía estaba al tanto de todo y llegó a saber la verdad sobre el paradero de la mujer. “Lo único que yo puedo decir es que Hugo López, que en paz descanse, me dijo ‘su mamá está muerta’”, expresó con certeza.