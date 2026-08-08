Hermanas llevan el sabor del Caribe hasta la tierra del chicharrón

Las hermanas Karen y Andrea Sánchez abrieron hace año y medio en Puriscal el único restaurante de comida caribeña de la zona, ofreciendo una propuesta que fusiona la tradición chicharronera del cantón con los sabores del Caribe costarricense.

Su plato estrella el “Chifririce”, nace de la unión de dos platillos emblemáticos del país, cuyo nombre combina “chicharrón” y “frijoles”.

Karen residió durante 22 años en la zona caribeña, donde absorbió conocimientos culinarios que decidió traer de vuelta a su tierra natal para crear un concepto diferente.