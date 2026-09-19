Hermana de tico que murió en cárcel de Estados Unidos habló con Noticias Repretel

Fecha de publicación: 19 de September de 2026

Fecha de modificación: 19 de September de 2026

La familia de Josué Marchena, el tico que murió en Estados Unidos inició una campaña para recaudar fondos que permitan cubrir los gastos de traslado de su cuerpo hasta Costa Rica, además de los costos del funeral y otros trámites.

Marchena falleció este viernes mientras permanecía en custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), según la información expuesta por sus familiares.

La conversación con la familia del tico

Franciny Marchena, hermana de Josué, conversó con Noticias Repretel, y cuestionó la atención que recibió durante las últimas semanas y atribuyó el fallecimiento a lo que calificó como una mala gestión de su salud, debido a que era diabético.

“Nosotras atribuimos el fallecimiento de mi hermano por la mala gestión de salud que le dieron estas últimas semanas”, afirmó Franciny.

Según relató, las condiciones de alimentación y tratamiento de Josué cambiaron después de su ingreso a una celda que, según la familia, era conocida como “el hueco”. También indicó que mantenían comunicación con él todos los días y esperaban su regreso a Costa Rica.

La hermana aseguró que a Josué le habían negado la salida voluntaria del país, pese a que la familia y personas cercanas estaban dispuestas a cubrir el costo del boleto para su regreso.

La familia solicita apoyo a las autoridades costarricenses, entre ellas la Cancillería y Migración, para gestionar la repatriación del cuerpo.

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Además, habilitaron una cuenta para recibir donaciones destinadas a cubrir los gastos relacionados con el traslado y los trámites posteriores.

Las personas que deseen colaborar pueden realizar donaciones mediante SINPE al número 8864-0551, correspondiente a Dora Marchena Marchena, madre de Josué.