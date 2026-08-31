Hermana de joven atropellado en Santa Ana pide justicia tras su muerte

La familia de Walter Flores, de 28 años, pide que el conductor que presuntamente lo atropelló y huyó de la escena enfrente todo el peso de la ley. Dos motociclistas siguieron al sospechoso hasta su vivienda y alertaron a las autoridades.

Joven murió tras ser atropellado

El accidente ocurrió la madrugada del sábado en Brasil de Santa Ana, sobre la ruta hacia Ciudad Colón.

Flores se encontraba junto a dos personas cuando cruzaron la vía y fueron impactados por un vehículo que, según la información recabada, habría perdido el control. El joven murió en el sitio y los otros dos peatones fueron trasladados en condición estable al Hospital San Juan de Dios.

Conductor huyó de la escena

Tras el atropello, el conductor del vehículo, un Honda Civic azul, se habría dado a la fuga.

Dos motociclistas que presenciaron lo ocurrido siguieron el automóvil durante aproximadamente 2,5 kilómetros hasta llegar a la vivienda del sospechoso. Allí grabaron los daños del vehículo y dieron aviso a las autoridades.

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El conductor, un hombre de 56 años de apellido Sánchez, fue detenido por oficiales de la Policía Municipal de Mora y Fuerza Pública y quedó a las órdenes del Ministerio Público.

“Esperamos que se dé justicia”

La hermana de Walter cuestionó que el conductor huyera después del atropello y pidió que se haga justicia por la muerte de su hermano.

“Esperamos de verdad que se dé justicia”, manifestó la familiar, quien además agradeció a los motociclistas que siguieron al sospechoso y permitieron que las autoridades lo localizaran.

La familia también pidió que se investiguen las circunstancias del accidente. La posible conducción bajo los efectos del alcohol no ha sido confirmada oficialmente por la Policía de Tránsito.