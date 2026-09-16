Hermana de alias “Diablo” seguirá en libertad

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

La hermana de Alejandro Arias Monge, conocido como Diablo, seguirá gozando de libertad mientras la investigan por delitos ligados a la supuesta organización delictiva de su familiar.

La mujer, de apellido Arias, también es investigada por su cercanía con el juez coordinador del Juzgado Penal de Pococí, con quien mantenía encuentros sexuales.

Por los próximos tres meses no podrá salir del país, deberá firmar cada dos meses y mantener un domicilio fijo como medidas cautelares.