Tres personas luchan por su vida tras ser atacadas a balazos en un bar

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

Tres personas resultaron heridas de bala mientras se encontraban en un bar en Paso Canoas, Corredores de Puntarenas.

Motociclistas abrieron fuego contra el bar

Según información preliminar de las autoridades, una motocicleta pasó frente al establecimiento y el acompañante disparó en múltiples ocasiones contra el local.

Fueron trasladados a un hospital

Los heridos fueron trasladados en un vehículo particular hasta el Hospital de Ciudad Neily.

La Policía custodió el automotor utilizado para trasladarlos, mientras que el caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para determinar las circunstancias del ataque y localizar a los responsables.

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