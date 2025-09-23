Un manejo adecuado desde el primer momento es crucial para las heridas y quemaduras, con el fin de reducir el riesgo de infecciones y complicaciones futuras, según advierte el doctor Sergio Carvajal.

El especialista enfatiza en la correcta limpieza con agua potable, la aplicación de presión para detener el sangrado y el uso de cubiertas estériles, evitando sustancias como alcohol o agua oxigenada que pueden dañar el tejido.

En casos de heridas profundas, mordeduras o objetos sucios, se debe buscar atención médica inmediata para evaluar la necesidad de vacunación contra el tétanos u otros tratamientos.