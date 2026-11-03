Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

Las herencias que dividen familias y enfrentan a los hermanos suelen originarse en una casa, un vehículo, una cuenta bancaria, una pensión o los gastos de los padres.

El abogado Pedro Beirute explica qué ocurre cuando un heredero quiere vender la propiedad, otro conservarla y otro vive en ella, además de aclarar si un hijo puede disponer de esos bienes sin autorización de los demás.

Asimismo, el especialista detalla las obligaciones del hijo que administra la pensión, el reconocimiento legal de quien asumió los cuidados y las herramientas que permiten organizar el patrimonio antes del fallecimiento.