Un duelo cargado de goles, revisiones en el VAR y situaciones polémicas. Herediano y Saprissa se hicieron daño con un empate 3-3.

Lo más llamativo del juego

Comenzó el Saprissa ganando 2-0 con goles de Sinclair al 17′ y Gerson Torres al 24′; el primero de gran factura tras una asistencia por aire de Mariano Torres, mientras que el segundo un cabezazo.

Herediano reaccionó rapidísimo e igualó las cosas incluso antes del final del primer tiempo, de la mano de Marcel Hernández y Getsel Montes, ambos dentro del aire.

El segundo tiempo

Poco control y mucha fricción fue la constante. Herediano fue el primero en decidirse a buscar el partido, y encontró un gol en los pies de Allan Cruz.

Un penal en el descuento le dejó la oportunidad a Saprissa de recuperar un punto, y así lo hizo con un remate raso de Mariano Torres al medio.

Las revisiones del VAR

El VAR intervino en varias ocasiones durante el juego. Primero para revisar el offside en una anotación anulada para Herediano, luego para validar el segundo gol del Saprissa. Para el descuento de Montes al 35′ también apareció el video, mismo caso con el gol de Marcel.

Con este resultado ambos se mantienen fuera de la zona de clasificación.