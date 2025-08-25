Escrito por: Eduardo Troconis

El Estadio Carlos Ugalde vivió una noche de emociones intensas en la jornada 5 del Torneo de Apertura 2025. San Carlos y Herediano empataron 2-2 en un duelo marcado por la contundencia norteña en el inicio y la reacción florense en la segunda parte.

Los locales no tardaron en hacer sentir su fuerza. Apenas al minuto 2’, Nextaly Rodríguez sorprendió con un gol tempranero que puso en ventaja a los Toros del Norte. La fiesta continuó al 22’, cuando José David Sánchez amplió la diferencia con el 2-0. San Carlos fue muy superior a Heredia en el primer tiempo y el resultado fue la clara evidencia.

Sin embargo, Herediano sacó a relucir su jerarquía en la segunda mitad. Ronaldo Araya descontó al 50’ con un remate preciso, y poco después, al 63’, el goleador Marcel Hernández firmó la igualdad con un cabezazo certero.

El empate deja a San Carlos con sensaciones encontradas, tras desperdiciar una ventaja de dos goles en casa, mientras que para Herediano significa un punto valioso que lo mantiene en la parte alta de la tabla. Con este resultado, el Team suma 8 unidades y se ubica tercero, detrás de Liberia (11) y Saprissa (10).

El próximo partido de Herediano será el próximo jueves ante Municipal por Copa Centroamericana, mientras que el domingo deberá enfrentar al líder del campeonato nacional, Municipal Liberia.