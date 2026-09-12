Herediano vuelve a la victoria contra Escorpiones

Fecha de publicación: 12 de September de 2026

Fecha de modificación: 12 de September de 2026

Durante la noche de este 12 de setiembre se celebró el partido entre Escorpiones de Belén y el Club Sport Herediano, en un duelo de los coleros del torneo.

El campeón nacional buscaba salir de esa racha negativa, mientras que Escorpiones buscaba sumar puntos, para salir del fondo de la tabla.

¿Cuánto quedó el partido?

Ganó Herediano, 0-2.

¿De quiénes fueron los goles?

Keyner Brown, al 82′.

Luis Ronaldo Araya, al 88′.

¿Qué significa este resultado?

Los florenses suman 7 unidades, a 1 punto de Pérez Zeledón, en la 8° posición, mientras, que Escorpiones se mantiene en el fondo de la tabla.