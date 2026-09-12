Herediano vuelve a la victoria contra Escorpiones

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Durante la noche de este 12 de setiembre se celebró el partido entre Escorpiones de Belén y el Club Sport Herediano, en un duelo de los coleros del torneo.
El campeón nacional buscaba salir de esa racha negativa, mientras que Escorpiones buscaba sumar puntos, para salir del fondo de la tabla.
Ganó Herediano, 0-2.
Keyner Brown, al 82′.
Luis Ronaldo Araya, al 88′.
Los florenses suman 7 unidades, a 1 punto de Pérez Zeledón, en la 8° posición, mientras, que Escorpiones se mantiene en el fondo de la tabla.