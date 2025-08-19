El Club Sport Herediano partirá este martes rumbo a Panamá para enfrentar al Sporting San Miguelito en compromiso internacional, pero lo hará de momento sin una de sus principales figuras: el delantero Marcel Hernández no viajó con la delegación florense.

El cubano, quien ha sido pieza clave en la ofensiva rojiamarilla, se encuentra a la espera de un documento migratorio que le permita salir del país. Si el trámite se resuelve durante el día, existe la posibilidad de que el jugador se incorpore al equipo más tarde.

Herediano visitará al Sporting San Miguelito este jueves 21 de agosto a las 6:00 p.m. en suelo panameño. El encuentro corresponde a una fase clave de la Copa Centroamericana, donde el “Team” busca consolidarse y avanzar con paso firme.

Desde el club no se ha confirmado aún si Marcel podrá unirse al grupo, pero se espera una actualización oficial en las próximas horas. Su eventual ausencia representaría una baja sensible para los dirigidos por Hernán Medford.