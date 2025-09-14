Escrito por: Eduardo Troconis.

La jornada 8 del fútbol costarricense dejó un sabor amargo para el Herediano. El equipo de Hernán Medford, que venía de una derrota ante Cartaginés, no logró imponer condiciones en su casa y se vio frenado por un Sporting bien ordenado.

¿Cómo está la tabla?

Con este empate, el “Team” suma 12 unidades en ocho partidos, producto de tres victorias, tres empates y dos derrotas, con un registro de 8 goles a favor y 8 en contra. El resultado deja a Herediano en la tercera casilla momentáneamente, por detrás de Liberia (14) y Pérez Zeledón (13).

¿Qué sigue para Herediano?

Ahora el bicampeón nacional tendrá que corregir de inmediato si quiere mantenerse en la pelea por la cima, mientras que el equipo josefino celebró un punto que puede ser clave en su lucha por salir de los últimos lugares.