Es oficial, el Club Sport Herediano tiene nuevo delantero, y ya lo anunció en sus redes sociales.

Se confirma la llegada del joven Deyverjen Matthews, quien se incorpora al equipo para el Apertura 2026.

Matthews llega en condición de préstamo procedente de Cariari Pococí, según conoció Deportes Repretel, Como parte del acuerdo, Cariari Pococí conservará un porcentaje de una eventual segunda venta del futbolista.

El jugador ya fue anunciado oficialmente por el conjunto florense, que le dio la bienvenida en sus perfiles de redes sociales.

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“A darlo TODO por esta camiseta” escribió el Team como mensaje de bienvenida.

Matthews pasó por fuerzas básicas del Saprissa, estuvo en varios clubes de la segunda división como Cariari o Inter San Carlos. Para este torneo se había vinculado a Liberia, pero debido al tema de licencias volvió a Cariari, desde donde pasa al Herediano.