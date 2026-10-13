Herediano tendrá el regreso de 3 jugadores para enfrentar a Alajuelense

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

El Club Sport Herediano recuperaría a Fernando Lesme en la delantera, al seleccionado nacional Aarón Murillo y probablemente al lateral izquierdo Jorgin Román para el partido del miércoles ante Alajuelense.

El técnico interino Jafet Soto no descartó seguir al mando del equipo rojiamarillo, todo dependiendo de cómo esté la situación administrativa del club y de su responsabilidad con la gerencia.

Soto aseguró que el partido será aguerrido, disciplinado y con orden táctico, y que el Herediano pretende mantener a todos sus jugadores pese al rendimiento deportivo en el Apertura 2026. /