El Club Sport Herediano sigue activo en el mercado y ahora suma un fichaje más a su plantilla ganadora del título 32.

Se trata extremo derecho ex Liberia, Abner Hudson, quien se convierte en la tercera incorporación oficial del club tras las llegadas de Ariel Arauz y Aarón Suárez.

¿Cómo lo presentó Herediano?

¡BIENVENIDO AL CAMPEÓN NACIONAL! El Club Sport Herediano informa la llegada de Ariel Arauz a nuestra institución. A darlo TODO por esta CAMISETA

Este será su cuarto club en la máxima categoría del fútbol nacional, tras pasar también por Pérez Zeledón y Guadalupe.

De momento, se desconoce públicamente la duración de su contrato.

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