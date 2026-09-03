El Herediano se juega la vida ante dos rivales directos de manera consecutiva, Pérez Zeledón y Escorpiones, en busca de salir de la última casilla de la tabla general del Torneo de Apertura 2026.

Los florenses primero recibirán al Pérez Zeledón en el Estadio Carlos Alvarado este sábado, y posteriormente visitarán a Escorpiones en Tibás el 12 de septiembre, rivales que ocupan la octava y novena posición con cinco y cuatro puntos respectivamente.

El equipo rojiamarillo disputará solo nueve puntos en el mes de septiembre, pero de conseguirlos y recortarle unidades a sus rivales directos se mantendría con vida en busca de la clasificación.