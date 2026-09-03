Herediano se juega la vida ante dos rivales directos

Los florenses lucharán por salir de la parte baja de la tabla.

El Herediano se juega la vida ante dos rivales directos de manera consecutiva, Pérez Zeledón y Escorpiones, en busca de salir de la última casilla de la tabla general del Torneo de Apertura 2026.

Los florenses primero recibirán al Pérez Zeledón en el Estadio Carlos Alvarado este sábado, y posteriormente visitarán a Escorpiones en Tibás el 12 de septiembre, rivales que ocupan la octava y novena posición con cinco y cuatro puntos respectivamente.

El equipo rojiamarillo disputará solo nueve puntos en el mes de septiembre, pero de conseguirlos y recortarle unidades a sus rivales directos se mantendría con vida en busca de la clasificación.