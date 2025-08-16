Regresó Hernán Medford al país, y con él llegó la primera victoria del Club Sport Herediano como local en el torneo.

¿Cómo sucedió?

Inició perdiendo el Herediano con gol de Jorman Aguilar al 24’. La respuesta florense fue rápida: al 27’ igualó todo Marcel Hernández.

Tuvo que esperar hasta el descuento, en el 90+1’ para encontrar lo que tanto buscó durante casi 80 minutos, el gol llegó de la mano de Luis Ronaldo Araya, para la tranquilidad de Medford.

El partido fue agradable, ambos tuvieron chances, las más claras fueron rojiamarillas al igual que el dominio del partido.

¿Qué dijo Medford?

Se mostró tranquilo en la conferencia de prensa, pero con un objetivo claro para el cierre del torneo: el tricampeonato.



“Volví a una muy buena institución, con la proyección de ser campeón, soñamos con el tricampeonato, vamos paso a paso”, señaló.